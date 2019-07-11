В центре российского города найдено тело судьи

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Федеральный судья найдена мертвой в центре Волгограда, сообщает РИА «Новости».

По данным источника в правоохранительных органах, в настоящее время выясняется, носит ли смерть криминальный характер.

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