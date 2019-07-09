Число жертв наводнения в Иркутской области вновь выросло

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Число погибших в наводнении в Иркутской области снова увеличилось и достигло 24 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

До этого было известно, что в результате паводков погибли 22 человека, а 313 человек были госпитализированы.

Ранее была названа сумма ущерба от наводнений в Иркутской области.

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс.