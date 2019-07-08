В Москве в понедельник ожидается до +23°С

<img src="//img.gazeta.ru/files3/1/12381001/RIAN_1175565.HR-pic905-895x505-95867.jpg">

В столице в понедельник, 8 июля, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура в городе составит от +21°С до +23°С.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.