В Москве в понедельник ожидается до +23°С

В столице в понедельник, 8 июля, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура в городе составит от +21°С до +23°С.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.