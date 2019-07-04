ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
close
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По данным ведомства, в июне врачи получили взятку в 350 тысяч рублей за диагноз «язва желудка».
Как отмечается, подозреваемые были пойманы с поличным.
При этом врачи подделывали диагнозы военных, чтобы те могли уволиться по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что два заместителя директора Росгвардии подали в отставку.