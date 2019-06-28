Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета. Постановление опубликовано 28 июня на сайте правительства, сообщает ТАСС.

В документе говорится о запрете на содержание и использование крупных хищных животных и ядовитых животных. Также под запрет попали животные, чья естественная среда обитания значительно отличается от условий содержания, которыми могут обеспечить их хозяева. Содержание в неволе «может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».

Отмечается, что животные, которые были приобретены до 1 января 2020 года, остаются на попечении владельца.

Запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и прочее.

Ранее сообщалось, что в России дрессировщикам запретят мучить животных.