Сбой в движении электричек и поездов произошел в час-пик

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Более 20 поездов и электричек различных направлений задерживаются на Октябрьской железной дороге в районе подмосковной станции Сходня, передает ТАСС.

Всего задержано 11 пригородных электропоездов и 12 поездов дальнего следования.

Сбой в движении произошел из-за неисправности устройства сигнализации, централизации и блокировки станции.

В настоящее время идет ремонтные работы.

Как передает корреспондент «Газеты.Ru», на перроне образовалась толпа.