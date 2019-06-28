Сбой в движении электричек и поездов произошел в час-пик
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Более 20 поездов и электричек различных направлений задерживаются на Октябрьской железной дороге в районе подмосковной станции Сходня, передает ТАСС.
Всего задержано 11 пригородных электропоездов и 12 поездов дальнего следования.
Сбой в движении произошел из-за неисправности устройства сигнализации, централизации и блокировки станции.
В настоящее время идет ремонтные работы.
Как передает корреспондент «Газеты.Ru», на перроне образовалась толпа.