Россиянин с ножом и лопатой убил троих и набросился на полицию

Полиция Башкирии застрелила местного жителя, который убил сестру и соседей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный МВД.

Уточняется, что в МВД поступило сообщение о мужчине, который бросается на людей.

Прибывшие полицейские обнаружили человека, который ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде.

«Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако мужчина, размахивая оружием, бросился на них», — говорится в сообщении.

Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но нападавший набросился на него, тогда второй двумя пулями ранил преступника в ногу.

Правоохранители вызвали скорую помощь, однако нападавший при оказании медицинской помощи скончался.