В Москву возвращается осень

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в конце будущей недели в Москве и Подмосковье выпадет треть месячной нормы осадков июня. Об этом сообщает РИАМО.

Отмечается, что температура воздуха будет совпадать с климатическими показателями сентября. Ночью столбик термометра опустится до +5-10 °С, днем покажут +12-17°С.

Эксперт отметил окончание жаркой и засушливой погоды, которую сменит «мощное ультраполярное вторжение».

Тишковец заявил, что в середине следующей неделе еще будет наблюдаться комфортная погода: днем максимальная температура воздуха составит +21-24 °С. Ночью — +10-13 °С.

Ранее сообщалось, что в столице в воскресенье, 23 июня, ожидается до +25°С.