Армия

Министр обороны Германии ответил на критику из-за «проверки яичек» у призывников

Писториус: «проверки яичек» у призывников не нужно воспринимать как унижение
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ответил на критику в адрес обязательной в Германии процедуры медицинского осмотра интимных зон призывников, которую в стране называют «проверкой яичек». Его слова приводит газета Bild со ссылкой на медиа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Писториус подчеркнул, что эта процедура не должна восприниматься как унизительная, а необходимость подобных осмотров определяют медицинские работники.

Целью осмотра является выявление паховых грыж и опухолей яичек, которые могут препятствовать военной службе. Подчеркивается, что женщины подобные осмотры не проходят.

С начала года в Германии действует новый закон о военной службе, согласно которому, в частности, вводится обязательная медкомиссия для всех призывников начиная с 2008 года. При этом законопроект не предусматривает обязательной воинской повинности. По словам Писториуса, «никто не обязан идти в бундесвер, если не хочет».

Ранее Мерц выступил за скорейшее расширение бундесвера из-за угроз от России.
 
