Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Экс-супругу скандального принца Эндрю отговаривают от публикации мемуаров

Дочери-принцессы попросили Сару Фергюсон отказаться от мемуаров о королевской семье
Ben Stevens/Global Look Press

Британские принцессы Беатрис и Евгения пытаются отговорить свою мать Сару Фергюсон от публикации мемуаров о королевской семье. Об этом сообщает Yahoo.

Бывшая герцогиня Йоркская, лишенная титула из-за связей экс-супруга, принца Эндрю, с секс-скандалом Джеффри Эпштейна, якобы хочет с помощью публикации мемуаров решить финансовые проблемы.

«Они отчаянно пытаются отговорить ее от этого, говоря, что это приведет к катастрофе для всей семьи. Они умоляют ее не делать этого. Конечно, они боятся, что все рухнет и они могут лишиться своих титулов», — говорит инсайдер.

66-летняя Фергюсон якобы настаивает, что не пытается усложнить дочерям жизнь.

«Она просто отчаянно пытается выпутаться из долгов и считает, что другого выхода нет. Но ради дочерей она согласилась приостановить сделку по книге, и они будут пытаться найти лучшее решение», — заключил источник.

Ранее принца Эндрю попросили стать отшельником после выхода мемуаров его жертвы — Вирджинии Джуффре.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!