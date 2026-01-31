Экс-супругу скандального принца Эндрю отговаривают от публикации мемуаров

Британские принцессы Беатрис и Евгения пытаются отговорить свою мать Сару Фергюсон от публикации мемуаров о королевской семье. Об этом сообщает Yahoo.

Бывшая герцогиня Йоркская, лишенная титула из-за связей экс-супруга, принца Эндрю, с секс-скандалом Джеффри Эпштейна, якобы хочет с помощью публикации мемуаров решить финансовые проблемы.

«Они отчаянно пытаются отговорить ее от этого, говоря, что это приведет к катастрофе для всей семьи. Они умоляют ее не делать этого. Конечно, они боятся, что все рухнет и они могут лишиться своих титулов», — говорит инсайдер.

66-летняя Фергюсон якобы настаивает, что не пытается усложнить дочерям жизнь.

«Она просто отчаянно пытается выпутаться из долгов и считает, что другого выхода нет. Но ради дочерей она согласилась приостановить сделку по книге, и они будут пытаться найти лучшее решение», — заключил источник.

Ранее принца Эндрю попросили стать отшельником после выхода мемуаров его жертвы — Вирджинии Джуффре.