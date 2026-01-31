Россиянка дважды поверила мошенникам и лишилась 10 млн рублей

На Алтае 27-летняя женщина дважды поверила аферистам и дважды лишилась крупных сумм денег. Об этом сообщает Amic.ru.

Все началось с того, что женщине позвонил злоумышленник, представившийся «сотрудником ФСБ», и сообщил о якобы проводимых махинациях с ее счетами. Когда она рассказала аферисту, что деньги хранятся у нее наличными, и после этого преступник заявил об информации о поддельных банкнотах. Так он убедил ее срочно отдать средства для «проверки» и «защиты». Последовав инструкциям, она отдала мошенникам 7,5 млн рублей.

Отмечается, что до этого женщина уже становилась жертвой аналогичной схемы, потеряв 2,5 млн рублей под предлогом «защиты активов». Таким образом, общий ущерб составил 10 млн рублей.

