Общество

Киевлян попросили утеплиться и запастись водой, едой и лекарствами

Кличко призвал жителей Киева запастись одеждой, продуктами и лекарствами
Valentyn Ogirenko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев-24» призвал жителей столицы запастись теплой одеждой, питьевой и технической водой, едой и медикаментами.

«Ситуация, которая произошла, очень сложная и тревожная. Мы не исключаем, что она может повториться», — сказал чиновник.

По его словам, власти пытаются сделать все, что в их силах.

До этого Кличко сообщил, что в Киеве, как и во многих городах страны, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро в столице остановили из-за низкого напряжения в сети. Кроме того, системы водоснабжения отключились из-за аварии на энерголинии с Молдавией.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль пояснил, что каскадное отключение электроэнергии в стране произошло после технологического сбоя с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Ранее в Германии возмутились из-за поставки генераторов Украине.
 
