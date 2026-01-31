Размер шрифта
Россиян предупредили о письмах от мошенников о переплате за ЖКХ

Народный фронт: мошенники рассылают фальшивые сообщения о переплате по ЖКХ
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В феврале россиянам могут приходить поддельные уведомления о возврате средств за переплату по коммунальным платежам в январе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники рассылают SMS-сообщения, маскируясь под «Управляющую компанию», «ЕИРЦ» или «ЖКХ», с текстом вроде: «Вам полагается возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для получения средств подтвердите данные, перейдя по ссылке». Ссылка ведет на фишинговый сайт, который похищает данные банковской карты или учетные данные от портала «Госуслуги».

По мнению экспертов, в феврале эта схема становится особенно актуальной, так как в январе традиционно высокие траты на отопление, особенно в регионах с суровым климатом.

«Люди ждут возможных перерасчетов, что делает их более восприимчивыми к подобным сообщениям», — отметили в пресс-службе.

Эксперты «Мошеловки» советуют проверять информацию о перерасчетах и начислениях исключительно через официальный личный кабинет на сайте управляющей компании, в системе ГИС ЖКХ или в приложении банка, где вы оплачиваете коммунальные услуги.

Ранее эксперт Бастрыкина предупредила о схеме мошенников с «блокировкой пенсии».
 
