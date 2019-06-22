Московские пожарные реанимировали потерявшего сознание кота

Московские пожарные спасли кота, которые надышался угарным газом при пожаре в квартире, сообщает «Вести.Ru».

Инцидент произошел на 2-й Парковой улице.

В квартире на 4 этаже произошел пожар, прибывшие спасатели не обнаружили людей в помещении, но нашли кота.

Животное быстро спустили вниз, надели кислородную маску и провели сердечно-легочную реанимацию, а после того, как он пришел в себя, передали его ветеринару. После осмотра питомец вернулся к хозяйке.

В апреле губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, спасших двух котов, которые чуть не задохнулись во время пожара.