Массовые обыски по финансированию ИГ прошли в России

В некоторых регионах России проводятся массовые обыски, связанные с делом о финансировании ИГ (организация запрещена в России) и терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Розыскные мероприятия уже проведены на территории Москвы и ее области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, Астраханской области и Республики Дагестан.

По итогам розысков в столице были задержаны двое подозреваемых в пособничестве терроризму. Им собираются избрать меру наказания и проверят причастность к другим преступлениям.

В обысках участвуют такие службы ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Ранее сообщалось, что ФСБ провели обыски в музее частных коллекций «Собрание».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.