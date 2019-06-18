Нулевые ЕГЭ астраханцев проверил Рособрнадзор

Рособрнадзор проверил работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике набрали ноль баллов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Рособрнадзора рассказали, что одиннадцатиклассники смогут ознакомиться с результатами проверки после того, как работы будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссии Астраханской области.

Ранее сообщалось, что работы трех учеников были аннулированы из-за того, что сканер не смог считать чернила, которыми пользовались школьники. Выпускник гимназии №3 Артем Яровой рассказал, что пользовался гелевой ручкой,которую купил в магазине с товарами для ЕГЭ.

В ведомстве подчеркнули, что нулевые результаты не связаны с техническим сбоем или ошибкой организаторов, однако было решено рассмотреть их работы конфликтной комиссией.