Что показало вскрытие найденной мертвой российской девочки в Испании
Результаты вскрытия тела несовершеннолетней гражданки России, найденной мертвой в квартире в испанском городе Матаро, говорят о том, что она была убита, передает РИА «Новости».
Официально эта информация не подтверждена.
По данным источников, на шее погибшей были обнаружены раны, нанесенные холодным оружием.
Изначально рассматривались две версии — убийство или самоубийство.
Ранее сообщалось, что полиция Каталонии расследуют убийство 13-летней россиянки. Тело девочки обнаружили в ее комнате. Испанские полицейские также разыскивают бесследно исчезнувшего 16-летнего брата погибшей.