Что показало вскрытие найденной мертвой российской девочки в Испании

Результаты вскрытия тела несовершеннолетней гражданки России, найденной мертвой в квартире в испанском городе Матаро, говорят о том, что она была убита, передает РИА «Новости».

Официально эта информация не подтверждена.

По данным источников, на шее погибшей были обнаружены раны, нанесенные холодным оружием.

Изначально рассматривались две версии — убийство или самоубийство.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии расследуют убийство 13-летней россиянки. Тело девочки обнаружили в ее комнате. Испанские полицейские также разыскивают бесследно исчезнувшего 16-летнего брата погибшей.