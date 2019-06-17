Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Васильев находится в одной из столичных больниц.
Как отмечается, председатель правительства республики Артем Здунов будет исполнять обязанности главы Дагестана на время отсутствия Васильева.
При этом Васильев был госпитализирован с воспалением легких.
Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали художественного руководителя «Современника» Галину Волчек.