Косачев потребовал «поименного возмездия» по делу Голунова

Сенатор Константин Косачев приветствовал освобождение журналиста Ивана Голунова, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что виновные в сложившейся ситуации должны понести «возмездие». Он поблагодарил всех, кто поддержал журналиста.

«И самое главное. Возмездие тем, кто это сотворил. Поименное, разумеется», — заявил он.

Косачев отметил, что исход дела — это победа российского гражданского общества.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проведет проверку обстоятельств задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу, в котором его обвиняли в незаконном обороте наркотических средств.