Стала известна причина стрельбы в центре Уфы

Следователи установили, что причиной нападения мужчины с ружьем в центре Уфы стал долг, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина выстрелил из-за того, что у него перед погибшим был денежный долг.

»...в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, находящихся в салоне автомобиля «Лада Приора», — сообщили в ведомстве.

В результате нападения мужчина скончался, женщина с ранением была госпитализирована.