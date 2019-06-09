В Госдуме отреагировали на ужесточение наказания за кражу электричества

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков дал комментарий в связи с принятием закона, ужесточающего для жителей России наказание за кражу электричества. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, это соответствует логике системы наказаний за административные правонарушения. При этом он заметил, что повторное нарушение наказывается более жестко.

«Это будет считаться рецидивом, повтором нарушения и за него последует более серьезное наказание, потому что первая санкция никак не повлияла», — сказал Лысаков.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать закон, предусматривающий введение штрафов за повторное нелегальное подключение к тепловым и электрическим сетям.