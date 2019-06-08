Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация «Исламского государство». Об этом сообщает БГНЕС.
По его словам, прокуратура уже приступила к расследованию по делу 16-летнего подростка из Пловдива, который готовился к совершению теракта с использованием взрывных устройств.
Как отмечается, именно родственники подростка обратились в правоохранительные органы, указав на его радикальное поведение.
После этого сотрудники МВД провели обыск помещения, в котором они нашли уже готовые трубчатые бомбы, а также бомбы с гвоздями и более 14 килограммов вещества, используемого для изготовления этого типа взрывных устройств.
Гешев отметил, что подростка завербовали в соцсетях. Сам он из благополучной семьи и учится в элитной школе.
На настоящий момент подросток находится под стражей, уточнил заместитель генпрокурора.
Ранее сообщалось, что профессор университета в Афганистане завербовал в ИГ (организация запрещена в России) несколько сотен студентов.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.