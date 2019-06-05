«Сдирание кожи с продажного судьи» не признали оскорблением

Арбитражный суд Краснодарского края не стал штрафовать участника процесса банкротства, который направил в суд документы в конверте с изображением картины Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи», сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что отправитель письма объяснил ситуацию ошибкой своего юриста.

На Кубани судья Андрей Гарбовский попросил россиянина объяснить, зачем он отправил ему документы в конверте с изображением картины «Сдирание кожи с продажной судьи».

В суде отметили, что со стороны россиянина это выглядело неуважительно по отношению к суду, поэтому от него ждут объяснений.