Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, киевский суд арестовал полицейского на два месяца без возможности внесения залога.

По данным издания, против Приходько выступили другие полицейские, которые рассказали, как он убил мальчика.

Известно, что Приходько отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что умер раненный полицейскими в голову 5-летний ребенок.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По имеющимся данным, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.