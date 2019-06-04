В Москве во вторник ожидается до +26°С

В Москве во вторник, 4 июня, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +24°С до +26°С.

Днем ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.