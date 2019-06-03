Суд арестовал экс-главу Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

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Басманный суд Москвы 3 июня арестовал экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн руб., передает ТАСС.

По данным агентства, Коньков заключен под стражу до 30 июля. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании экс-главе Ивановской области меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что просьба Конькова о помещении его под домашний арест была отклонена судьей.

Конькова подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 700 млн руб.

Ранее появилось видео задержания экс-главы Ивановской области.