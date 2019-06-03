Возможную причину гибели полицейских на Ямале назвали в МВД

Два сотрудника полиции из Ноябрьска погибли в результате не связанного со службой конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве отметили, что по итогам проверки к ответственности будут привлечены должностные лица, ответственные за морально-психологическую подготовку в подразделении.

«По предварительным данным, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью», — заявили в пресс-службе.

Тела двух полицейских были обнаружены в разных квартирах в Ноябрьске, также мертвой была найдена супруга одного из них.

Ранее СМИ раскрыли тайна гибели полицейских в ЯНАО.