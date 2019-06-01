Почти 200 жилых домов повредил взрыв на заводе в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области 180 многоквартирных жилых домов и здания социальных объектов оказались повреждены в результате взрывов на заводе «Кристалл», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
При этом отмечается, что о разрушениях речи не идет.
«По последним данным, [повреждено] около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол», — сказал представитель администрации Дзержинска.
Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске.
1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.