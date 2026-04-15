Россиянам будет сложнее получить автокредит, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Альбина Дышекова.

«На фоне роста просрочки банки могут еще сильнее ужесточить условия выдачи автокредитов. Речь идет о более высоких требованиях к заемщикам, снижении числа одобрений, увеличении первоначального взноса и более жесткой оценке платежеспособности. Для клиентов с хорошей кредитной историей банки, вероятно, сохранят приемлемые условия, но для заемщиков с повышенным риском доступ к кредитам может заметно сузиться. Банки уже все внимательнее смотрят на официально подтвержденные доходы, долговую нагрузку и кредитную историю. Для части клиентов это означает, что получить новый кредит становится сложнее, а рефинансировать старый — тоже не всегда просто.», — отметила Дышекова.

По ее словам, часть покупателей уйдет на вторичный рынок, где машины дешевле, а часть вовсе отложит покупку до лучших времен. Это, в свою очередь, может ударить по продажам автомобилей уже в ближайшие месяцы, считает экономист.

Дышекова подчеркнула, что даже на фоне снижения ключевой ставки автокредиты остаются дорогими, и для многих заемщиков ежемесячный платеж стал слишком тяжелым. В результате часть людей, которые брали машину в расчете на более стабильные доходы, теперь хуже справляется с выплатами, добавила эксперт.

Она отметила и рост долговой нагрузки населения: у многих россиян уже есть один или несколько кредитов, и новый заем на покупку автомобиля только усиливает давление на семейный бюджет. Если значительная часть дохода уходит на обслуживание долгов, даже небольшое ухудшение финансового положения может быстро привести к просрочке, констатировала эксперт.

Она добавила, что за последние годы машины заметно подорожали, а вместе с ними выросли и суммы кредитов: чем больше тело займа, тем выше ежемесячный платеж и тем труднее обслуживать такой долг на длинной дистанции. Это особенно чувствительно для массового сегмента, где покупатели сильнее зависят от кредитных денег, уточнила Дышекова.

Количество просроченных автокредитов в России впервые превысило 200 тыс. Об этом сообщил Telegram-канал Banksta со ссылкой на данные «Скоринг бюро». По этим данным, в годовом выражении число таких кредитов выросло на 40,8%, а в месячном — на 6,6%. Эксперты считают этот сигнал тревожным, но пока не говорят о системном кризисе для всего рынка.

