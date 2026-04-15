Захарова оценила отношения между США и НАТО

США берут со своих партнеров по НАТО дань как с вассалов. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Вашингтон создает угрозы внутри альянса.

«Вот эти все страны — члены НАТО платят исправно дань США внутри альянса за то и потому, что США, как заявили в Вашингтоне, как бы несут за них ответственность и готовы обеспечивать их безопасность», — сказала она.

До этого Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что генсек НАТО Марк Рютте не способен защитить альянс.

