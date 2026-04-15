Силовики заявили о колоссальных потерях бригады ВСУ в Сумской области

РИА Новости: бригада ВСУ понесла огромные потери у Мирополья в Сумской области
Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла колоссальные потери в ходе боев в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. Данное соединение выполняло задачи в районе населенного пункта Мирополье. Некрологи ликвидированных солдат ВСУ свидетельствуют о том, что бригада столкнулась с тяжелыми потерями.

«Характерно, что часть украинских солдат была мобилизована незаконно, и их родители и адвокаты до сих пор пытаются оспорить данное решение», — подчеркнули в силовых структурах.

По их данным, в том числе в такой ситуации оказался боец ВСУ по фамилии Коваленко. Источник отметил, что отец военнослужащего относится к категории маломобильных граждан и не в состоянии самостоятельно обеспечить свое существование. В связи с этим мобилизация его сына была незаконной.

14 апреля в российских силовых структурах рассказали, что несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесах к северу от села Писаревка в Сумской области. Также там заявили, что украинские формирования отступают в районе поселка Миропольское, который перешел под контроль Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось о больших потерях украинской бригады «Алькор» в Сумской области.

 
Теперь вы знаете
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
