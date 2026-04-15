В Крыму назвали бредом сумасшедшего слова Зеленского о военных базах на Украине
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал идею Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины бредом сумасшедшего. Об этом он заявил РИА Новости.

«Это не более чем бред сумасшедшего. Зеленский не способен адекватно оценивать происходящее в мире и, по сути, потерял ориентацию на местности», – сказал Бондаренко, подчеркнув, что подобные высказывания украинского лидера не выдерживают никакой критики и показывают его неспособность мыслить конструктивно и «во имя приближения мира для Украины».

Украинское издание «Страна.ua» ранее писало, что Зеленский хочет добиться размещения военных баз США и Европы на территории страны в рамках гарантий безопасности. До сих пор на переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждалось предоставление стране гарантий безопасности, равноценных 5-й статье Устава НАТО. При этом Россия продолжает выступать категорически против присутствия любых войск стран – членов НАТО на Украине.

Ранее Зеленский потребовал от Мерца быстро обеспечить Украину кредитом.

 
