Стало известно, как Овечкин провел последний матч в НХЛ

Овечкин после последнего матча сезона в НХЛ отбил кулачки партнерам по команде

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после прошедшего матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» трогательно попрощался с партнерами и владельцем клуба.

По окончании игры 40-летний капитан «Кэпс» отбил кулачки другим хоккеистам команды, а также аналогично встретил владельца клуба Теда Леонсиса в подтрибунном помещении.

Игра прошла в Коламбусе на «Нейшнвайд Арене» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран, у проигравшей команды единственный гол на счету Буна Дженнера.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

Ранее Александр Овечкин признан третьей звездой последнего матча сезона.