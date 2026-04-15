Мошенники придумали новую схему развода в Telegram через дарение Premium-доступа

SHOT: аферисты в Telegram крадут данные карт через дарение Premium-подписки
Россияне столкнулись с новой схемой обмана в Telegram, связанной с приобретением Premium для своего аккаунта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, неизвестные рассылают пользователям «уведомления» о том, что кто-то якобы подарил им подписку на Premium на год. Чтобы активировать ее, необходимо нажать на кнопку ниже.

Как рассказала одна из получивших подобное сообщение пользовательниц, с «дарителем» она раньше никогда не общалась. Вместо того, чтобы нажать на кнопку, она решила разобраться.

Выяснилось, что аккаунт был взломан, а ссылка в кнопке помогала похитить данные карты человека.

Известно, что соответствующие «уведомления» массово стали получать пользователи из России.

До этого МВД РФ зафиксировало резкий рост количества подростков, вовлеченных в преступные схемы через мессенджер. Многие несовершеннолетние передают аферистам свои аккаунты, которые те используют для махинаций. Такой схемой «воспользовались» более 100 тысяч школьников.

Ранее мошенники начали использовать «секретные чаты» для кражи аккаунтов в Telegram.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

