В Совфеде раскрыли влияние работы в предпенсионном возрасте на размер пенсии

Продолжая работать в предпенсионном возрасте, россияне могут значительно повысить размер своей будущей пенсии. Однако важно, чтобы это было официальное трудоустройство с уплатой страховых взносов, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Выплаты повышаются за счет нескольких механизмов – в частности, за каждый год работы после наступления пенсионного возраста гражданам начисляют премиальные коэффициенты. Таким образом, чем позже человек выходит на пенсию, тем выше его ежемесячные выплаты.

Кроме того, продолжая работать, предпенсионеры получают дополнительный стаж и копят баллы, которые напрямую влияют на размер выплат.

«Даже если право на пенсию уже наступило, продолжая работать, человек накапливает баллы», – подчеркнул Мурог.

Он добавил, что работодатели получают от государства поддержку за трудоустройство пожилых россиян предпенсионного возраста, что, в свою очередь, стимулирует официальное оформление и выплату «белой» зарплаты.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросилвице-премьера РФ Татьяну Голикову рассказать о планах правительства по улучшению финансовой обеспеченности российских пенсионеров. Он подчеркнул, что индексации пенсий не покрывают реальный рост цен. Граждане России вынуждены до последней возможности продолжать работать после выхода на пенсию, потому что без дополнительного дохода часто не в состоянии выживать.

Россиянам ранее напомнили о надбавках к майским пенсиям.

 
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
