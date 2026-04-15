Россияне стали чаще покупать вино в маленьких бутылках

Покупки вина в маленьких бутылках в России продолжают расти: в 2024 году этот сегмент увеличился на 9% год к году, а в 2025-м прибавил еще 14,5%. Об этом говорится в исследовании SimpleWine, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Популярность вина в маленьких бутылках в компании связывают с удобством, расширением сценариев потребления и спонтанными покупками, когда покупатель не готов брать полноразмерную бутылку. Речь идет о винах в форматах 0,187 л, 0,2 л, 0,25 л и 0,375 л.

В компании рассказали, какие вина предпочитают россияне.

«Еще недавно основную долю продаж в категории маленьких бутылок занимало игристое вино. В 2023 году на него приходилось 54% продаж, в 2024-м — 56%. Однако в 2025 году структура заметно изменилась: доля игристых вин сократилась до 43%, а тихих, напротив, выросла до 57%. Главным драйвером этого разворота стало белое тихое вино. С марта прошлого года оно начало быстро усиливать позиции, а уже летом его продажи в компактных форматах вдвое превысили продажи игристого», — отметили в компании.

Самый выраженный сезонный всплеск спроса по-прежнему приходится на декабрь. Перед Новым годом особенно резко растут продажи игристого: они оказываются в 2–2,5 раза выше среднегодового уровня. Тихие вина тоже показывают рост, но более сдержанный — примерно в 1,5 раза. После январского спада спрос обычно начинает восстанавливаться в марте, затем ненадолго снижается, а в мае-июне снова переходит к росту и держится на положительной траектории почти весь теплый сезон. Осенью продажи становятся более умеренными, после чего в декабре рынок снова оживает.

Основной аудиторией маленьких форматов остаются покупатели в возрасте от 31 до 45 лет. За три года их доля в продажах выросла с 50% до 54%. Одновременно увеличилась доля молодых покупателей 18–30 лет — с 7% до 10%, а категория 55+ заметно сократилась — с 15% до 5%. Женщины на протяжении всего периода сохраняют лидерство в этой категории. За три года их доля в продажах выросла с 54% до 58%.

В 2025 году на сухие вина пришлась наибольшая доля продаж — 60%. Вторым по популярности стал брют с долей 28% против 15% в 2023 году. Одновременно интерес к полусухим и сладким винам снижается. Если три года назад на полусухие приходилось 19% продаж, то теперь только 9%. Доля сладких вин за тот же период сократилась с 12% до 3%. В компании связывают это с общим трендом на более сухой профиль потребления. В географии предпочтений тоже произошли заметные изменения. Вина из Италии по-прежнему остаются самым популярным выбором в маленьких форматах, однако их доля за три года снизилась с 63% до 45%. Сократились и продажи вин из Франции и России. Одной из причин стало расширение ассортимента и растущий интерес потребителей к новым странам и стилям. Наиболее заметно за последний год усилились позиции Южной Африки. Если в 2024 году доля продаж вин из этой страны составляла всего 4%, то в 2025-м выросла уже до 34%.

