Замглавы отдела полиции по борьбе с наркотиками получил срок за попытку сбыта наркотиков

В Новосибирске борца с наркоторговлей посадили за попытку сбыта наркотиков
Максим Блинов/РИА Новости

В Новосибирске вынесли приговор замглавы отдела полиции по борьбе с наркотиками по делу о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Заместитель главы отдела наркоконтроля раздобыл партию наркотика массой свыше ста граммов и припрятал ее в тайнике. Для реализации товара майор решил задействовать знакомого, пообещав тому 150 тысяч рублей.

Однако мужчина испугался связываться с криминалом, но и открыто отказать должностному лицу побоялся. Он сделал вид, что согласился, а сам отправился в Следственный комитет и рассказал все детали преступной схемы. В конце мая 2024 года стражи порядка задержали злоумышленника при поддержке коллег из службы собственной безопасности.

На суде экс-полицейский настаивал на своей непричастности. Тем не менее, доказательства сочли убедительными. Его признали виновным по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Также осужденного лишили звания и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее россиянку обвинили в попытке перевезти почти десять тонн кокаина из Венесуэлы.

 
