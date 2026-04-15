Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Сотрудница проспала пять часов на работе, чтобы ей подняли зарплату

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Китаянка решила вздремнуть на работе, так как хотела преподать урок начальнику. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как рассказала сама женщина из провинции Хэнань, ее не удовлетворяла низкая зарплата, поэтому она решила показать боссу, что он «получает то, за что платит».

Для этого она пришла на работу и проспала пять часов, затем взяла со стола начальника шоколадку и съела ее. В результате мужчина едва не упал в обморок, так как из-за проблем со здоровьем ему нужно своевременно перекусывать сладостями.

Мужчина был раздосадован и пригрозил сотруднице увольнением, на что она заявила, что он получил ровно столько усилий на работе, за сколько платит.

Ролик со своим рассказом работница опубликовала в соцсетях, после чего столкнулась с негативом от пользователей. Многие встали на сторону начальника.

В ответ героиня ролика заявила, что критики просто не понимают людей с низкими зарплатами.

Ранее россиян предупредили о риске увольнения за одно из нарушений.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
