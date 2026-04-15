Сотрудница проспала пять часов на работе, чтобы ей подняли зарплату

Китаянка решила вздремнуть на работе, так как хотела преподать урок начальнику. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как рассказала сама женщина из провинции Хэнань, ее не удовлетворяла низкая зарплата, поэтому она решила показать боссу, что он «получает то, за что платит».

Для этого она пришла на работу и проспала пять часов, затем взяла со стола начальника шоколадку и съела ее. В результате мужчина едва не упал в обморок, так как из-за проблем со здоровьем ему нужно своевременно перекусывать сладостями.

Мужчина был раздосадован и пригрозил сотруднице увольнением, на что она заявила, что он получил ровно столько усилий на работе, за сколько платит.

Ролик со своим рассказом работница опубликовала в соцсетях, после чего столкнулась с негативом от пользователей. Многие встали на сторону начальника.

В ответ героиня ролика заявила, что критики просто не понимают людей с низкими зарплатами.

Ранее россиян предупредили о риске увольнения за одно из нарушений.