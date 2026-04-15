ВСУ ударами по энергообъектам оставили жителей Запорожской области без света

Отключение электричества произошло в Запорожской области в результате удара украинских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство энергетики региона.

«Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения в области», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники профильных служб принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Жителей региона призвали доверять информации только из официальных источников и не поддаваться на провокации.

Утром 15 апреля мэр Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), Максим Пухов сообщил об отключении света в населенном пункте. Причиной послужила атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава города подчеркнул, что критическая инфраструктура и социальные объекты были запитаны от резервных дизель-генераторов. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия ударов, добавил Пухов.

