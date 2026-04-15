Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

ВСУ ударами по энергообъектам оставили жителей Запорожской области без света

Минэнерго Запорожской области заявило об отключении света после атаки ВСУ
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Отключение электричества произошло в Запорожской области в результате удара украинских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство энергетики региона.

«Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения в области», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники профильных служб принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Жителей региона призвали доверять информации только из официальных источников и не поддаваться на провокации.

Утром 15 апреля мэр Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), Максим Пухов сообщил об отключении света в населенном пункте. Причиной послужила атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава города подчеркнул, что критическая инфраструктура и социальные объекты были запитаны от резервных дизель-генераторов. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия ударов, добавил Пухов.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
