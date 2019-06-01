СК сделал заявление о причинах взрывов в Дзержинске
В СК России заявили, что взрывы на заводе в Дзержинске носили техногенный характер. Об этом сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что ЧС техногенного характера — это такое состояние, при котором нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.
По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».
По данным Минздрава, в настоящее время за медицинской помощью обратились уже 27 человек.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске ввели режим ЧС после взрывов на заводе.