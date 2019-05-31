Совместное видео главы Раменского района и его любовницы слили в Сеть
В Сети появилось совместное видео главы Раменского района Андрея Кулакова и его убитой любовницы Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
На кадрах видно, как Кулаков и Исаенкова присутствовали на пресс-конференции, сидя недалеко друг от друга.
Ранее сообщалось, что женщину последний раз видели в живых 2 мая. Спустя два дня ее тело обнаружили в машине без признаков насильственной смерти. Однако позже экспертиза показала, что женщина была убита.
В автомобиле также нашли следы ДНК Кулакова, что заставило правоохранительные органы заподозрить его в убийстве и вызвать на допрос. После проверки на полиграфе выяснилась его причастность к убийству женщины.