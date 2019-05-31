Кем работала убитая любовница главы Раменского района, выяснили СМИ

Убитая любовница главы Раменского района Андрея Кулакова оказалась заместителем председателя местной общественной палаты Евгенией Исаенковой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До этого стало известно, что правоохранительные органы задержали Кулакова по подозрению в убийстве любовницы.

Как отмечается, Исаенкова была найдена мертвой в собственном автомобиле, припаркованном в лесополосе, 4 мая 2019 года.

Уточняется, что тело находилось в машине несколько дней. Причиной смерти стало удушение.

В автомобиле убитой нашли следы ДНК Кулакова, в результате чего его заподозрили в убийстве. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».