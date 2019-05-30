В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра
В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, речь идет о батуте в центре города, на улице Терешковой.
«В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что трое детей находятся в реанимации, их состояние тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Китае 18 детей пострадали в результате Торнадо, обрушившегося на провинцию Хэнань.