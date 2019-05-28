Иранский политик сознался в убийстве молодой жены

Бывший мэр Тегерана Мохаммед Али Наджафи сознался в убийстве своей жены, сообщает Associated Press.

Об этом заявили в прокуратуре Тегерана.

По словам прокурора, у Наджафи и его жены были семейные проблемы.

Митра Наджафи — вторая жена Мохаммеда Али Наджафи, бывшего мэра Тегерана и советника президента Ирана Хасана Рухани — была застрелена в своем доме.

Отмечается, что преступления с применением огнестрельного оружия очень редко встречается в Иране.

Наджафи подал в отставку с поста мэра в 2018 году, после того как его раскритиковали его за видео, где он посещал танцевальное представление молодых девушек.

В 2013 году Наджафи, получивший образование в Массачусетском технологическом институте, проработал вице-президентом по культурному наследию и туризму в администрации президента Хасана Рухани.

Многоженство является законным в Иране, однако многие критиковали 67-летнего Наджафи, в социальных сетях после того, как он женился на 35-летней Митре.