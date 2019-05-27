Массовый побег заключенных из колонии после пожара произошел в Одессе

Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки, сообщает «Думская».

В настоящее время в здании пожар. Очевидцы сообщают о побеге 15 заключенных.

Официального подтверждения информации в настоящее время нет.

Возле учреждения находятся скорые, полиция, а также спецназа.