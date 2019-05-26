Стало известно о пострадавших в результате мощного землетрясения в Перу
Координатор центра чрезвычайных ситуаций Рикардо Сеихас сообщил, что в результате землетрясения в Перу 26 мая пострадали шесть человек. Об этом пишет El Comercio.
По его словам, 18 зданий были полностью разрушены, 27 получили повреждения.
Кроме того, пострадали здания трех учебных и трех медицинских учреждений, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу.