Стало известно о пострадавших в результате мощного землетрясения в Перу

Координатор центра чрезвычайных ситуаций Рикардо Сеихас сообщил, что в результате землетрясения в Перу 26 мая пострадали шесть человек. Об этом пишет El Comercio.

По его словам, 18 зданий были полностью разрушены, 27 получили повреждения.

Кроме того, пострадали здания трех учебных и трех медицинских учреждений, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу.