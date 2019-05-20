Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни

Мужчина, который забрался на самый верх Эйфелевой башни, угрожает броситься на землю, сообщат РИА «Новости».

С башни эвакуированы посетители, а вокруг нее выставлен периметр безопасности.

Уточняется, что мужчина в возрасте около 40 лет влез на конструкцию башни в районе второго яруса и принялся карабкаться наверх.

Квартал вокруг Эйфелевой башни оцеплен, на месте работают спасатели. Доступ туристов на монумент станет возможным лишь после завершения инцидента с «верхолазом».