Сбивший насмерть подростка полицейский арестован
Полицейский из Саратова, который сбил насмерть 14-летнего подростка и врезался еще в два автомобиля, был арестован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Как отмечается, мужчина был арестован по делу о «пьяном» ДТП.
В прокуратуре уточнили, что пьяный полицейский во время вождения задел еще одного подростка, который был госпитализирован.
В связи с этим мужчину взяли под стражу сроком на два месяца. Ему грозит тюремное заключение сроком на семь лет.
Ранее сообщалось, что сбивший насмерть подростка полицейский был пьян.