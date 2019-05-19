Сбивший насмерть подростка полицейский арестован

Полицейский из Саратова, который сбил насмерть 14-летнего подростка и врезался еще в два автомобиля, был арестован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как отмечается, мужчина был арестован по делу о «пьяном» ДТП.

В прокуратуре уточнили, что пьяный полицейский во время вождения задел еще одного подростка, который был госпитализирован.

В связи с этим мужчину взяли под стражу сроком на два месяца. Ему грозит тюремное заключение сроком на семь лет.

Ранее сообщалось, что сбивший насмерть подростка полицейский был пьян.