Действие повышенного уровня погодной опасности продлено в Москве
В Москве и Московской области на вторник, 14 мая, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Как отмечается, продление действия повышенного уровня погодной опасности связано с сильным ветром и грозой.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
На 13 мая в столичном регионе также был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Ранее москвичей попросили отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.