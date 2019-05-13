Действие повышенного уровня погодной опасности продлено в Москве

В Москве и Московской области на вторник, 14 мая, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как отмечается, продление действия повышенного уровня погодной опасности связано с сильным ветром и грозой.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

На 13 мая в столичном регионе также был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее москвичей попросили отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.