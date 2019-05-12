2-летняя девочка сгорела в машине, пока отец искал ключи в квартире

В Одесской области Украины в результате возгорания легкового автомобиля погибли двухлетняя девочка. Об этом сообщает сайт kp.ua.

По данным портала, отец оставил ребенка во дворе, а сам зашел в дом.

Как отмечается, выйдя из дома он заметил дым в салоне автомобиля и обнаружил бездыханное тело ребенка.

При этом возможной причиной пожара стало «неосторожное обращение с огнем».

Ранее сообщалось, что тела двоих человек и истощенная двухлетняя девочка были найдены в квартире одной из многоэтажек в Киеве.